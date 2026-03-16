В соседнем с Татарстаном регионе уничтожили пять украинских БПЛА

Всего средства ПВО за ночь уничтожили 145 дронов

Фото: Дарья Пинегина

Минобороны сообщило, что в ночь с 15 на 16 марта дежурными средствами ПВО нейтрализовано 145 украинских БПЛА самолетного типа. Под удар попали 14 субъектов федерации.

Над Московской областью уничтожили 53 беспилотника, из которых 46 двигались непосредственно в сторону столицы. Значительное количество аппаратов было перехвачено над Брянской (38 единиц) и Ярославской (11 единиц) областями.

Над Ульяновской областью уничтожили пять БПЛА.

— Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области... Пострадавших нет, — сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале, добавив, что на местах падения обломков продолжают работу профильные спецслужбы.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Помимо Ульяновской области, по несколько аппаратов было сбито над Калужской (8), Смоленской (7), Ростовской (5), Тверской (4), Воронежской (3), Костромской (3), Волгоградской (2) и Саратовской (1) областями, а также над территорией Крыма (3).

В Краснодарском крае зафиксирован случай атаки, приведший к пожару в промышленной зоне города Лабинска:

— В результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы, — говорится в официальном сообщении штаба. Инцидент на нефтебазе обошелся без жертв и пострадавших.

Рената Валеева