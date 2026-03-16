В соседнем с Татарстаном регионе уничтожили пять украинских БПЛА
Всего средства ПВО за ночь уничтожили 145 дронов
Минобороны сообщило, что в ночь с 15 на 16 марта дежурными средствами ПВО нейтрализовано 145 украинских БПЛА самолетного типа. Под удар попали 14 субъектов федерации.
Над Московской областью уничтожили 53 беспилотника, из которых 46 двигались непосредственно в сторону столицы. Значительное количество аппаратов было перехвачено над Брянской (38 единиц) и Ярославской (11 единиц) областями.
Над Ульяновской областью уничтожили пять БПЛА.
— Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области... Пострадавших нет, — сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале, добавив, что на местах падения обломков продолжают работу профильные спецслужбы.
Помимо Ульяновской области, по несколько аппаратов было сбито над Калужской (8), Смоленской (7), Ростовской (5), Тверской (4), Воронежской (3), Костромской (3), Волгоградской (2) и Саратовской (1) областями, а также над территорией Крыма (3).
В Краснодарском крае зафиксирован случай атаки, приведший к пожару в промышленной зоне города Лабинска:
— В результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы, — говорится в официальном сообщении штаба. Инцидент на нефтебазе обошелся без жертв и пострадавших.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».