Суд изъял имущество у экс-судьи Верховного суда России на сумму 9 млрд рублей

Основную часть изымаемых активов составляет сеть отелей Marton

Фото: Динар Фатыхов

Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества бывшего судьи Верховного суда России Виктора Момотова и его компаньонов на сумму около 9 млрд рублей. Решение подлежит немедленному исполнению, пишет РИА «Новости».

Исковые требования касались активов, которые Момотов получил, нарушив антикоррупционное законодательство. Среди ответчиков по делу также значатся краснодарский предприниматель Андрей Марченко и его сын Иван, арестованные по делу о мошенничестве.

Основную часть изымаемых активов составляет сеть отелей Marton. Прокуратура в своем ходатайстве подчеркивала, что без немедленного исполнения решения ответчики могут продолжить незаконное обогащение через подконтрольные им активы.

Решение было принято после рассмотрения иска в течение трех судебных заседаний.

Анастасия Фартыгина