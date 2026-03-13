Пакистан атаковал топливные резервуары Афганистана — Эмират ответил ударом по военной базе

Атаки были зафиксированы в нескольких афганских провинциях, включая Кабул, Кандагар, Пактию и Пактику

Пакистанские военно‑воздушные силы нанесли удары по резервуарам с топливом в Кандагаре на юге Афганистана. Об этом сообщил пресс‑секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.

— Военный режим Пакистана нанес удар по резервуару с топливом частной авиакомпании Kam Air рядом с аэропортом Кандагара, — цитирует его РИА «Новости». Моджахед уточнил, что Kam Air обеспечивает топливом другие гражданские авиакомпании и самолеты ООН.

Источники сообщают, что Исламский Эмират Афганистан применил беспилотник против военной базы в Кохате как ответную меру на действия вооруженных сил Пакистана в предыдущий день.

Обострение отношений между Пакистаном и Афганистаном началось в марте 2024 года вдоль «линии Дюранда» — границы между двумя государствами, которая не признается Кабулом. Исторически эта линия, установленная в 1893 году британским дипломатом Мортимером Дюрандом и афганским эмиром Абдур‑Рахманом, остается источником напряженности: она разделяет пуштунские племена и не была официально закреплена как государственная граница после обретения Пакистаном независимости.

В октябре 2025 года армия Пакистана в ходе столкновений с вооруженными силами «Талибана» на афгано‑пакистанской границе захватила 19 афганских пограничных блокпостов.



Рената Валеева