В Татарстане рабочий погиб, упав с кровли предприятия на бетонную площадку

По данному ЧП организовали проверку

В Татарстане погиб 32-летний рабочий сельхозпредприятия. Мужчина сорвался с высоты на бетонное покрытие площадки и скончался от полученных травм, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

ЧП случилось в Кукморском районе 12 марта, когда сотрудник очищал кровлю здания предприятия «Восток Агро» в поселке Большой Сардек. В итоге он не удержался и упал. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место выехал и. о. прокурора района Линар Аскаров.

По этому факту надзорным ведомством организована проверка. Правоохранители выяснят, соблюдены ли на предприятии требования закона об охране труда. Ход проверки — на контроле прокуратуры.

Никита Егоров