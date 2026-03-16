Средства ПВО за сутки уничтожили четыре авиабомбы и 494 украинских дрона

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что число сбитых с начала суток БПЛА на подлете к столице достигло 47

Минобороны России сообщило, что средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки были сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 494 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max уточнил, что число сбитых с начала суток БПЛА на подлете к столице достигло 47.

По данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции силами ПВО РФ уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 123 994 беспилотных летательных аппарата, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 294 танка и другие боевые бронированные машины, 1 690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 880 орудий полевой артиллерии и минометов и 56 897 единиц специальной военной автомобильной техники.

Утром стало известно, что в соседнем с Татарстаном регионе уничтожили пять украинских БПЛА. Под удар попали 14 субъектов Федерации.

Рената Валеева