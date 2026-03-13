Минобороны: над Татарстаном уничтожили украинский беспилотник
Всего силы ПВО сбили 176 дронов ВСУ над регионами России
Над Татарстаном уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Всего силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 176 дронов ВСУ над регионами страны.
В республике с 03:09 мск ввели режим беспилотной опасности, а уже через полтора часа закрыли аэропорты Казани и Нижнекамска.
Позднее в Казани, Зеленодольске, Елабуге и Нижнекамске объявили угрозу атаки БПЛА. Жителей просили принять меры безопасности и спуститься в укрытия. Через полтора часа угроза была отменена, а аэропорты вернулись к стандартному режиму работы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».