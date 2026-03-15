В Татарстане при пожаре в частном доме погибли мужчина и подросток

Также в Казани произошел пожар в 9-этажном доме №109 по ул. Фучика

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В частном жилом доме в селе Черемшан произошел пожар. В результате ЧП погибли 53-летний мужчина и 14-летний мальчик, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике в Max. Напомним, что поселок расположен в Апастовском районе Татарстана.

Общая площадь пожара составила 50 «квадратов». На месте происшествия уже работают дознаватели Госпожнадзора.

Кроме того, по данным ГУ МЧС России по Татарстану, сегодня утром в Казани произошел пожар в 9-этажном доме №109 по ул. Фучика. Отмечается, что загорелись балконы квартир домов №17 и 21 на 5-м и 6-м этажах соответственно. В результате ЧП пострадал 35-летний мужчина, которому пришлось перелезть по балкону на четвертый этаж, где его спасли пожарные.

На данный момент пострадавшего отвезли в больницу. В 07:35 пожарные потушили возгорание на площади 10 кв. метров.

Ранее сообщалось, что в Казани обрушился фронтон чердака в одном из домов, а также сошли три вагона поезда с рельсов на ж/д станции Юдино.

Помимо этого, с крыши дома в Куюках сошел снег, на место прибыли спасатели.

Никита Егоров