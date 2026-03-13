Татарстанцев эвакуировали из аэропорта Дубая после атак дронов — видео
Жители слышали несколько хлопков, предположительно, из-за работы ПВО
Аэропорт Дубая был эвакуирован сегодня после сообщений об атаках беспилотников, предположительно, совершенных из Ирана. По предварительным данным, целью атаки стал Dubai International Financial Centre (DIFC). Также поступают сообщения о возможном попадании беспилотника в район Jumeirah Beach.
«Реальному времени» удалось связаться с пассажиром из Татарстана, находящимся в аэропорту Дубая. Он сообщил об экстренной эвакуации, вызванной «хлопками» от работающего ПВО. По его словам, жителям региона было разослано экстренное предупреждение о возможной ракетной угрозе с призывом немедленно укрыться в ближайшем безопасном здании.
— Все в напряженном состоянии, работники аэропорта ходят с автоматами, — рассказал собеседник издания.
По словам очевидца, ему и другим пассажирам удалось снять видео происходящего, однако впоследствии им запретили съемку под угрозой конфискации паспортов.
