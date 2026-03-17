Двое челнинцев попытались провезти в Россию украшения Cartier и Van Cleef на сумму более 1 млн рублей

Их задержали на таможенном контроле

Сотрудники Управления ФСБ России по Татарстану совместно с Татарстанской таможней задержали двоих жителей Набережных Челнов при попытке незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза изделий из драгоценных металлов, сообщила «Реальному времени» пресс-служба УФСБ.

По данным ведомства, 32-летняя женщина и 35-летний мужчина отправились в Дубай за драгоценными украшениями с целью личного обогащения. При возвращении они выбрали «зеленый» коридор для прохождения таможенного контроля, который предназначен для пассажиров, не имеющих товаров для декларирования.

Согласно заключению эксперта, ювелирные украшения изготовлены из золота 750-й пробы. Их общая стоимость оценивается в 1 млн 121 тыс. рублей.

По данному факту Татарстанская таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ариана Ранцева