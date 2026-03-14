NYT: ракета по Ирану могла быть запущена из Бахрейна

Издание пишет о первом подтвержденном случае атаки со стороны страны Персидского залива

Ракетная атака на Иран, предположительно связанная с территорией Бахрейна, стала первым подтвержденным подобным случаем с начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету The New York Times.

По данным издания, это первый подтвержденный эпизод атаки на территорию Исламской Республики со стороны страны Персидского залива. Ситуация привлекла внимание экспертов, поскольку государства региона ранее старались избегать прямого участия в военных действиях против Ирана.

The New York Times напоминает, что в Бахрейне размещен Пятый флот Военно-морских сил США. Он обеспечивает присутствие американских сил в Персидском заливе и прилегающих акваториях.

Военные эксперты, на которых ссылается издание, считают, что как минимум одна из ракет могла быть запущена с американской установки. При этом подробности о типе вооружения и точном месте запуска не раскрываются.

Власти Бахрейна в ответ заявили, что вооруженные силы королевства не участвовали ни в каких наступательных операциях.

Газета также отмечает, что большинство стран Персидского залива публично исключают возможность использования своей территории или воздушного пространства для военных действий против Ирана. Такие заявления объясняются опасениями быть втянутыми в более широкий региональный конфликт.

Ариана Ранцева