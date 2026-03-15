На ж/д станции Юдино в Казани три вагона поезда сошли с рельсов
Инцидент произошел в связи с самопроизвольным переключением стрелки
На ж/д станции Юдино в Казани в воскресенье утром три вагона грузового поезда сошли с рельсов. На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Отмечается, что в вагонах перевозили зерно.
— По предварительной версии, инцидент произошел в связи с самопроизвольным переключением стрелки. Пострадавших нет, препятствий движения железнодорожных составов нет, — говорится в сообщении.
В СК добавили, что проверка проводится по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По ее результатам примут процессуальное решение.
