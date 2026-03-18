В Башкирии задержан подросток за подготовку теракта в храме

ФСБ и Следственный комитет выяснили, что он вербовал старшеклассников по заданию украинского куратора

В Башкирии задержан подросток, который по заданию украинского куратора вербовал старшеклассников в террористическую деятельность и планировал устроить теракт в православном храме Уфы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла противоправную деятельность несовершеннолетнего, являвшегося сторонником запрещенной в России международной террористической организации. По данным ведомства, подросток был завербован через мессенджер Telegram функционером организации под псевдонимом «Мансур аль-Украини», проживающим на территории Украины.

По заданию куратора он проводил идеологическую обработку учеников старших классов и колледжей с целью вовлечения в террористическую деятельность. Планировалось, что фигурант изготовит самодельное взрывное устройство и совершит диверсионно-террористический акт в православном храме.

В ходе обыска у подростка изъяли экстремистскую литературу, символику международной террористической организации и видеоинструкции по изготовлению взрывных устройств, переданные куратором. Молодой человек задержан.

Ранее «Реальное время» писало, что количество терактов в России в 2025 году увеличилось на 40%.

Ариана Ранцева