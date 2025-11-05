Новые детали иска к Фаттаховым: валютные сделки на 145 миллионов, закон «из будущего» и «ходоки» из Актаныша

Фото: Руслан Ишмухаметов

Сегодня суд Казани не смог обеспечить «явку» арестованного Энгеля Фаттахова на процесс по прокурорскому иску, при этом две племянницы бывшего министра образования — вице-премьера РТ прибыли в качестве слушателей. На микроавтобусе из Актаныша доставили и группу земляков ВИП-ответчика, ранее писавших челобитную в его защиту главе республики. «Реальное время» выяснило: как отсутствие Фаттахова-младшего в России тормозит гражданский процесс, кто дал показания против Фаттахова-старшего о совмещении бизнеса с госслужбой и почему защитники считают голословной позицию Альберта Суяргулова о мнимых сделках и незаконным претензии к имуществу, права на которое семья ответчиков приобрела еще в 2003—2004 годах.

«Фаттахов не говорил, что фактически является собственником всего этого»

Сегодняшнее заседание по резонансном делу заняло два с половиной часа. Большая часть этого времени ушла на рассмотрение ходатайств о приобщении доказательств и истребовании новых. Забегая вперед, выяснилось, что адвокаты Ильнара Фаттахова, сына бывшего вице-премьера РТ, не смогли получить от него нотариальную доверенность и самостоятельно запросить в банке информацию о получении кредитов и валютных сделках этого ответчика.

Ранее Фаттахов-младший, по данным спецслужб, перебрался в Лондон и был объявлен в международный розыск в связи с расследованием уголовного дела на родине. На данный момент, как утверждает один из источников «Реального времени», этот розыск отменен. Причина банальна — по делу истекли сроки давности, причем, по некоторым данным, произошло это еще до того, как силовики решили реанимировать старое дело, в рамках которого были вопросы к Ильнару Фаттахову. Вернется ли он теперь из-за границы покажет время. С учетом ранее занимаемых должностей в исполкоме Актанышского района, часть претензий из иска прокурора Татарстана адресована и этому «эмигранту».

На заседании начальник антикоррупционного отдела прокуратуры РТ Лилия Фаттахова полностью поддержала позицию своего шефа по требованиям на 651,3 млн рублей и засветила ряд новых деталей. В частности, сообщила — в рамках дела о коррупции в отношении Энгеля Фаттахова сотрудники СК установили и состав по статье УК РФ о незаконном предпринимательстве, но возбуждать дело не стали, так как истек срок давности.

Начальник антикоррупционного отдела прокуратуры РТ Лилия Фаттахова огласила часть показаний свидетелей из уголовного дела. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Фабула несостоявшегося обвинения такова: ВИП-чиновник, вопреки установленным запретам, участвовал в предпринимательской деятельности «Агрофирмы «Чишма». Для сокрытия этого факта он зарегистрировал 100% доли в данном ООО на дальнего родственника, Алмаза Фазлиева, но лично участвовал в управлении и финансово-хозяйственной деятельности агрофирмы, а еще «оказывал ей покровительство и помощь в получении различных льгот и преимуществ, в том числе «спонсорской помощи» от частных лиц и организаций.

Упомянутый Фазлиев на допросе в СК в качестве свидетеля рассказал — в 2014-м он безвозмездно получил 38% в ООО «Чишма», о необходимости войти в состав учредителей ему сообщил Фаттахов-младший. При этом Фазлиев уточнил, что фактически был номиналом и понимал, что «его доля» на самом деле принадлежит Фаттахову-старшему, который в силу высоких должностей не может выступать учредителем самостоятельно. Из оглашенных прокурором показаний того же свидетеля следовало — в 2016-м на него оформили уже 100% в «Агрофирме «Чишма», а когда в 2017-м к этой новой компании перешли земли, здания и техника старой «Чишмы» на 127 млн рублей, он сам по приглашению Энгеля Наваповича с ним вместе объезжал новые владения.

«При этом Фаттахов мне не говорил, что фактически является собственником всего этого», — осторожно подчеркивал Алмаз Фазлиев, но подтверждал — в 2022-м, после отставки Фаттахова-старшего, все 100% в новой агрофирме перевели на него.

Засветила прокуратура сегодня и показания другого родственника Фазлиева и Фаттаховых, который был первым директором «Агрофирмы «Чишма». Речь шла о Радике Хаертдинове, который в гражданском деле заявлен в качестве одного из соответчиков, правда, по активам в Казани и Лаишевском районе. Так вот, Хаертдинов под протокол сообщил — в ноябре 2024-го, по просьбе Ильнара Фаттахова, оформил на него доверенность на право приобретения от его имени любой недвижимости в Татарстане. С этим документов Фаттахов прикупил земли под строительство второй очереди коттеджного поселка «ICL-КПО ВС», причем полностью взял на себя расходы по приобретению, содержанию и налогам.

Отметим, сказочно дешевая муниципальная земля в указанном поселке Лаишевского района ранее оглашалась при рассмотрении иска Альберта Суяргулова к бывшему замглавы МВД Татарстана Владимиру Изааку. При этом Ново-Савиновский суд Казани пришел к выводу, что у генеральской семьи были средства на покупку 20 соток и двух сарайчиков на них, зато удовлетворил все остальные требования. В случае с Фаттаховыми речь идет двух участках общей площадью 0,62 га, которые после оформления на Хаертдинова были размежеваны на пять наделов и на двух были возведены капитальные постройки — коттедж в три этажа и одноэтажный домик на одном участке, а на другом — еще один дом в один этаж. В результате полученные от муниципалитета всего за 24 тысячи рублей земли Фаттахов-младший по доверенности перепродал (с домами и без) уже за 15 млн рублей с лишним.

О получении прибыли от данных сделок «землевладелец» Хаертдинов не заявлял, зато в разговоре со следователями называл себя таким же номинальным владельцем казанской квартиры на улице Агрономической, 18, которая в итоге была оформлена на Энгеля Фаттахова, а позднее переоформлена на казанского бизнесмена Ленара Нигматуллина, который, на первый взгляд, с Актанышем и ВИП-ответчиком никак не связан, однако контактировал с его сыном. Фаттахов-младший с 2018-го числится управляющим в фирме «Айджиэс цифровые технологии» Нигматуллина.

«Неявка» главного ответчика и визит племянниц

Свободных мест в зале Советского райсуда Казани сегодня не было. Чтобы обеспечить удобства всем слушателям, состав судьи Екатерины Шадриной даже поделился мебелью из служебного кабинета — были вынесены в зал два кожаных кресла. Одно из них заняла племянница ВИП-ответчика. Еще одна дочка сестры Энгеля Фаттахова устроилась в заднем ряду в зале. Впрочем, в перерыве обе отказались комментировать претензии силовиков к своему дяде.

Ктр оплатил тур из Актаныша в суд Казани осталось неясным. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Всего же на процесс прибыли 17 слушателей — жители Актанышского района и приглашенный ими видеооператор. Как выяснилось позднее, приехало бы и больше, да мест в микроавтобусе на всех не хватило. Кто оплатил этот тур не уточнялось. Часть прибывших заявили — приехали поддержать земляка. У некоторых он рос буквально на глазах, а вот приписываемые семье активы они в глаза не видели — за исключением все того же колхоза в Чишме.

С собой «ходоки» захватили обращение, направленное перед стартом уголовного процесса над Энгелем Фаттаховым в адрес Рустама Минниханова. Под письмом свои подписи поставили более 200 работников «Агрофирмы «Чишма» и двух актанышских сел — Чишма и Минниярово.

Если кратко — в этой челобитной излагается, как имущество советского колхоза безвозмездно передавали сначала в кооператив, а после его банкротства — в ООО «Чишма», но его руководитель не смог вернуть аграрное предприятие в число передовиков, что удалось уже «Агрофирме «Чишма», которая также безвозмездно получила часть советских активов от старой «Чишмы». Сельчане уверяют — хозяин старой фирмы вообще не вкладывался в заброшенные здания и технику на территории двух сел, и новой агрофирме они достались без каких-либо улучшений. Выражают опасения, что с учетом запредельного иска и уголовного дела могут потерять работу, и просят главу республики оказать содействие оказавшемуся в сложной ситуации Энгелю Фаттахову.

Одной из племянниц ВИП-ответчика досталось мягкое, кожаное кресло. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

«Явку» главного ответчика суд сегодня обеспечить не смог. Перед самым процессом выяснилось, что видеоконференцсвязь с СИЗО Чистополя попросту неактуальна, поскольку отставного чиновника уже перевезли в другой изолятор. Напомним, в СИЗО Мензелинска его этапировали аккурат к старту уголовного процесса в Мензелинском суде. А сегодня суд повторно удовлетворил ходатайство о дистанционном участии Фаттахова в процессе.

Сколько официально зарабатывали Фаттаховы

Прокурор Лилия Фаттахова поделилась сведениями об официальных доходах своих однофамильцев-ответчиков:

37 млн 714,5 тысячи рублей в период с 2010 по 2023 год получил Энгель Фаттахов,

1 млн 79 тысяч за тот же период смогла добавить в бюджет семьи супруга ВИП-чиновника Сария, получая зарплату в садике и пенсию по старости,

16 млн 743 тысячи рублей заработал в 2010—2022 гг. Ильнар Фаттахов (данные о каких-либо доходах в 2023-м отсутствуют), при этом в 2013—2017 гг. он занимал посты заместителя и руководителя в исполкоме Актанышского и Мамадышского районов, а в 2018-м зарегистрировал ИП,

не имела доходов в период брака с Фаттаховым-младшим (2015—2020 гг.) его первая супруга — Фаттахова-Левонская, в ответчиках ее нет,

86,6 тысячи рублей смогла заработать в 2012—2023 гг. Лилия Фаттахова (Исмагилова), нынешняя жена Ильнара Фаттахова.

Пояснения по своим доходам и имуществу Энгель Фаттахов проверяющим и следователям давать отказался. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Заявляя требования на 651 млн рублей, прокуроры указали — помимо сделок и покупок на эту сумму Фаттахов-старший и младший в указанный период вложились еще на 16 млн рублей, тут и «Тойота» 2012 года выпуска, «Фольксваген» 2014 года и три квартиры в Казани — на улицах Чистопольской, Ахунова и Муштари, а еще два нежилых помещения.

По мнению надзорного ведомства, декларации министра, вице-премьера, главы района не отражали полных сведений об имуществе, умалчивали о бизнес-доходах. Установленным фактом представитель прокуратуры назвала сегодня владение Энгелем Фаттаховым 66 объектами недвижимости и 29 авто, самоходными машинами и другой техники, заявив, что он является бенефициарным владельцем юрлица. А еще отметила — часть не подтвержденного доходами имущества уже отчуждена путем реальных возмездных и мнимых сделок, направленных на сокрытие активов.

Земля без усадьбы, турецкие активы и мнимые сделки

В исковой перечень попали дом Фаттаховых-старших в Актаныше, который был построен в 2004-м, а в 2019—2021 гг. пережил реконструкцию на 13 с лишним млн рублей — за счет сил и средств двух фирм-подрядчиков «Стройком» и ПСК «Спецстрой». По уголовному делу эту реконструкцию и оплату кухонного гарнитура на миллион с лишним вменяют как взятку.

Казанские и лаишевские объекты из перечня прокуратуры актанышские «ходоки» даже не видели. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В настоящее время дом находится в долевой собственности главы семьи, его супруги и дочек.

В 2023-м на имя супруги Энгеля Наваповича был приобретен участок за 23,4 млн рублей у ЗАО «Коттеджный поселок «Загородная усадьба». Сделку по доверенности заключал Ильнар Фаттахов, а вот ее оплату производил сам Энгель Навапович, согласно справке Росфинмониторинга.

В списке на изъятие в доход государства арестованные Следкомом находки из дома Фаттахова-старшего — сертифицированный бриллиант 0,04 карата, 180 тысяч рублей и 846 долларов США наличными. Есть претензии и по квартире с нежилым помещением на улице Мусина, которые летом 2021 года за 25 млн рублей выкупал Фаттахов-младший, а в феврале 2023-го за ту же цену продавал Ленару Нигматуллину — это были мнимые договоры, полагают Суяргулов и его подчиненные.

Указаны в иске и четыре участка в Егорьевском поселении Лаишевского района, которые в сентябре 2019-го покупал у одного хозяина Ильнар Фаттахов по цене 220—300 тысяч рублей, а в 2023-м продавал их в три-четыре раза дешевле опять же Нигматуллину. А тот уже, судя по документам, мог «наварить» на последующей продаже 1 млн рублей и больше. Впрочем, и эти сделки Фаттахова с Нигматуллиным прокуроры считают мнимыми.

По мнению прокуратуры, минимум одну мнимую сделку сына заверял его главный ответчик. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Фаттахову-младшему предъявили покупки иномарок «Мерседес-Бенц» и «Порше Каенн» в 2020-м и 2023-м годах. Первая обошлась в 3,8 млн (через год продана за 3,6 млн), за вторую пришлось выложить 7 млн 910 тысяч. Также в перечне — квартира на Агрономической, купленная сыном в 2012-м за 2 млн и проданная отцу спустя пять лет уже за 7 млн.

По мнению прокуратуры, минимум одну мнимую сделку сына заверял сам Энгель Фаттахов. Поскольку в таможенных декларациях младшенький при ввозе в Россию из Турции 398,5 тысячи долларов США и 1 млн 330 тысяч евро в июле — сентябре 2022 года ссылался на договор, подтверждающий получение сопоставимой суммы от отца. По данным «Реального времени», речь шла не о валютных активах Фаттахова-старшего в чужой стране, а о выручке сына от продажи ему квартиры в Казани.

За год с небольшим Ильнар Фаттахов продал валюту почти на 145 миллионов рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Зато там есть информация Росфинмониторинга о том, что Ильнар Фаттахов активно продавал валюту в гигантских объемах — всего на 144,8 млн в рублевом эквиваленте в период с февраля 2022 года по май 2023-го. «Законность происхождения этих средств не может быть подтверждена», — отмечала в суде Лилия Фаттахова, сопоставляя сумму с официальными доходами ответчиков и понесенными ими расходами. В выступлении прокурора прозвучало — давать объяснения по операциям с имуществом Фаттахов-старший и другие члены его семьи отказались.

На чем строится защита Фаттаховых и К°

Четверка адвокатов — представителей ответчиков — возражала против удовлетворения иска. Так Ленар Шакиров, защищающий Энгеля Фаттахова и в уголовном деле, назвал голословным утверждение прокурора, что его клиент лично приобретал имущество «Чишмы», поскольку в сделке участвовали компании, а еще — средства от госсубсидий.

Адвокат Ленар Шакиров просил не применять к дому и участку Фаттаховых в Актаныше закон, вступивший позже оформления прав собственности. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Что касается покупок Ильнара Фаттахова, то он с 2018-го отношения к муниципальной службе не имел и приобретал квартиры и участки самостоятельно, — отмечал адвокат, указывая, что по участку в «Загородной усадьбе» привлекали кредит Банка «Ак Барс», который до сих пор не погашен, и земля — в залоге. С учетом этого обстоятельства, защита просила привлечь банк третьим лицом, и суд с этим согласился.

Также Шакиров попенял представителю истца, что закон о контроле за доходами и расходами чиновников вступил в силу в 2013-м, а его пытаются применить в отношении участка и дома в Актаныше, которые оказались в собственности ответчиков в 2003—2004 гг. Также адвокат не согласен с требованием о взыскании доли в «Агрофирме «Чишма», указывая, что на момент ее приобретения Фаттахов-старший госдолжности уже не занимал. А значит все законно.

Тимур Уразаев указал — владелец доли фирмы не является владельцем ее имущества. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

«Иск не признаем. По доле в «Агрофирме «Чишма» цена сделки — 10 тысяч рублей. А собственником имущества этого общества Фаттахов никогда не являлся, и согласно законодательству, владение долей не означает владение имуществом общества», — выступил следом адвокат Тимур Уразаев, представляющий в гражданском деле Ильнара Фаттахова и его супругу.

Он считает, что валютные сделки клиента попали под прицел проверки необоснованно — в 2022-м тот уже не работал в районных исполкомах. Также защитник просил оказать содействие с получением информации из банка — о кредите на одну из покупавшихся иномарок и валютных операциях своего клиента. Пояснил — документы стороной ответчика утрачены, а с момента выдачи кредита прошло более 10 лет.

На суд в Казань актанышцы привезли обращение к главе республики. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Судья удовлетворила ходатайство лишь в части запроса копии договора по автокредиту, пояснив, что по нотариальной доверенности защита в интересах Фаттахова-младшего сможет получить информацию о его сделках самостоятельно. Если клиент вернется в Россию или изыщет способ заверить доверенность для казанского суда за бугром.

Наргиза Ибатуллова, представитель Хайретдинова и Нигматуллина, указала — оба не попадают в категорию тех, на кого распространяется ФЗ-230: «Не являются лицами занимающими должности, ни их супругами, ни несовершеннолетними детьми. Только на основании этого в иске следует отказать».

По мнению Наргизы Ибатулловой, в иске не раскрыт тезис о мнимости сделок. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Также Ибатуллова сообщила — все спорные объекты ее клиенты приобретали «на личные законные средства», и позже суд получит сводный отчет по их расходам и наличию доходов.

«Не представлено доказательств мнимости сделок — в исковом заявлении не раскрывается, в чем именно выражается эта мнимость», — отметила адвокат и поделилась мнением, что оснований для удовлетворения иска о солидарном взыскании нет, поскольку в деле отсутствуют доказательства того, что ответчики действовали согласованно и координировали свои действия.

В процессе объявили перерыв на срок больше месяца. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Солидарность с коллегами выразил и адвокат Марат Давлетов, добавив еще один аргумент — по изъятым при обыске деньгам и бриллианту. По его мнению — сумма в рублях и валюте дома у Фаттахова хранилась не слишком большая, и она вполне подтверждается его официальными доходами. А кроме того — данные активы уже под арестом, в качестве доказательств по уголовному делу, а это значит, что и судьба их должна решаться в рамках Уголовно-процессуального, а не Гражданского кодекса.

Выслушав краткую позицию участников, судья объявила перерыв в предварительном заседании до 18 декабря.