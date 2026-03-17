Несовершеннолетний байкер попал в ДТП в Казани — отец получит административное наказание

Ребенок не имел права управлять транспортным средством и ехал без обязательного мотошлема и специальной защитной экипировки

На улице Минской в Казани произошло ДТП с участием автомобиля HAVAL и питбайка KAYO. За рулем двухколесного транспортного средства находился 15-летний подросток, ученик гимназии №183, сообщает Госавтоинспекция города.

В ходе проверки выяснилось, что ребенок не обладал правом управления транспортным средством и ехал без обязательного мотошлема и специальной защитной экипировки. В результате аварии подросток получил травмы.

Питбайк помещен на специализированную стоянку. В отношении отца несовершеннолетнего водителя составлены административные материалы за передачу управления транспортного средства лицу без соответствующих прав. Материалы дела будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства. О произошедшем также будет проинформировано учебное заведение, где обучается нарушитель.

Наталья Жирнова