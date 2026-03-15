В Казани обрушился фронтон чердака в одном из домов
При этом снег с кровли убирали три дня назад
В Казани в доме №5 по ул. Космодемьянской обрушился фронтон чердака. В результате инцидента поврежден автомобиль, припаркованный близко от дома. Отмечается, что машина стояла под запрещающим знаком. Владелец транспортного средства тоже получил травмы.
Как сообщила пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов города, данный многоквартирный дом находится под управлением ТСН.
— По информации председателя ТСН, работы по очистке кровли от снега проводились три дня назад. На текущий момент все инженерные системы дома работают в штатном режиме, без перебоев и отключений, — говорится в сообщении.
В настоящее время место происшествия уже огородили в целях безопасности жителей. Причины и детали случившегося будут устанавливаться дополнительно.
Фронтон чердака — это вертикальная торцевая стена здания, ограниченная снизу карнизом, а сверху скатами крыши. Это наружная стена чердака или мансардного этажа.
Ранее сообщалось, что с крыши дома в Куюках сошел снег, на место прибыли спасатели.
Также в воскресенье, 15 марта, на ж/д станции Юдино в Казани три вагона поезда сошли с рельсов.
