В Казани обрушился фронтон чердака в одном из домов

При этом снег с кровли убирали три дня назад

В Казани в доме №5 по ул. Космодемьянской обрушился фронтон чердака. В результате инцидента поврежден автомобиль, припаркованный близко от дома. Отмечается, что машина стояла под запрещающим знаком. Владелец транспортного средства тоже получил травмы.

Как сообщила пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов города, данный многоквартирный дом находится под управлением ТСН.

— По информации председателя ТСН, работы по очистке кровли от снега проводились три дня назад. На текущий момент все инженерные системы дома работают в штатном режиме, без перебоев и отключений, — говорится в сообщении.

В настоящее время место происшествия уже огородили в целях безопасности жителей. Причины и детали случившегося будут устанавливаться дополнительно.

Фронтон чердака — это вертикальная торцевая стена здания, ограниченная снизу карнизом, а сверху скатами крыши. Это наружная стена чердака или мансардного этажа.

Ранее сообщалось, что с крыши дома в Куюках сошел снег, на место прибыли спасатели.

Также в воскресенье, 15 марта, на ж/д станции Юдино в Казани три вагона поезда сошли с рельсов.

Никита Егоров