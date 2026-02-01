В Казани представили художественный роман-расследование об иконе Казанской Божией Матери

Для экономиста Елены Сафиуллиной — это дебют в крупной форме

Елена Сафиуллина и ее книга. Фото: Радиф Кашапов

Радиофизик и экономист по образованию, а также писатель по призванию Елена Сафиуллина представила в Национальной библиотеке РТ роман-расследование «Тайна пяти столетий», посвященный иконе Казанской Божией Матери, о том, как она была обретена и украдена. Автор указывает, что это художественное произведение, но тем не менее презентация привлекла внимание именитых краеведов.

Все началось с телевизора

У Елены Сафиуллиной два образования. Сначала она выучилась на радиофизика, немного участвовала в космической программе. В начале 90-х она стала экономистом, сейчас работает в КФУ. В детстве перечитала всю библиотеку в доме и недавно задумалась, чем бы еще хотела заняться. Начала писать рассказы, участвовать в конкурсах (стала лауреатом «Триумф короткого сюжета» из серии международного литературного конкурса «Большой финал»).

Однажды в пасхальное утро Сафиуллина услышала, как по телевизору рассказывали о так называемом Ватиканском списке иконы Казанской Божией Матери, о том, что икону долгие годы прятали, собирали деньги, чтобы выкупить и отправить в Россию.

История эта Сафиуллину поразила, причем потом эту передачу она нигде не могла найти. Начала изучать вопрос, до этого про икону она ничего не знала. Сафиуллина перечитала множество книг, а работа над романом заняла у нее 3,5 года.

— Я столкнулась с такими историями, с такими тайнами, которые просто невероятны. Открывалась какая-то бездна, — поделилась автор эмоциями. — И более всего меня удивляло то, что, когда я начинала что-то придумывать, потом оказывалось, что так и было.

Сафиуллина напомнила историю: в 1579 году после крупного пожара в Казани маленькой девочке Матроне явилась Богородица и велела найти икону на пепелище. Ее девочка передала священнику Ермолаю, который потом стал патриархом Гермогеном и оставил об этом воспоминания.

В 1904 году икону украли. С тех пор ведутся споры — сожгли ее воры, как говорили следствию, или спрятали? Эта тайна также привлекла внимание Сафиуллиной. Она подробно рассказала, как археолог Фредерик Митчелл-Хеджес, один из прообразов Индианы Джонса, в 1950 году купил список иконы — за деньги от продаж двух сундуков с золотом, найденных в Южной Америке. Русские католики с помощью организации Blue Army of Our Lady of Fatima купили ее — и разместили в португальской Фатиме. А с 1993 года она хранилась в личных покоях папы Иоанна Павла II.

Сафиуллина объясняет это тем, что в 1981-м на него было совершено покушение, после чего Папа вспоминал, что он в момент выстрела наклонился к девушке с ладанкой Фатимской Богоматери. А потом узнал, что 13 мая — это день, когда трем детям в Фатиме являлась «дама» и передавала сообщения. В частности, о том, что если Россия отречется от веры, то это приведет к катастрофе в отдельной стране, а потом и в мире.

Собор Казанской иконы Божией Матери. Предоставлено Львом Жаржевским

Читатели романа

— Роман не проповедует, роман не религиозен, роман абсолютно светский, в нем очень много человеческих житейских историй, — ответила Елена Сафиуллина на вопрос «Реального времени» о потенциальной аудитории книги. — На основе независимых отзывов читателей я разделила их на две категории. Одни открывают книгу и компьютер и поражаются, как все подтверждается. А есть какая-то часть читателей, которая рассказывает мне: я рыдала, пока читала роман. Там много тепла, чудес, тайн, бытовых сцен, описана дореволюционная Казань.

В 2005-м икону передали в Казань. При этом выяснилось, что это копия. Хотя бы потому, что она не совпадала с сохранившимся киотом. У Сафиуллиной есть своя версия, что случилось с оригиналом.

Вообще, в художественной книге возможно многое. К примеру, Сафиуллина выдвигает свою версию появления иконы. Женщина по имени Марья перед очередным походом Ивана Грозного на Казань убегает из города с мужем по имени Амир. Она разгребает землю под печью и, сдерживая рыдания, закапывает свою святыню.

— Документальных подтверждений нет, конечно. Это моя версия, — на всякий случай проговорила автор.

Казанская икона Божией Матери. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как Анатолий Елдашев одобрил труд

Как напомнил Анатолий Елдашев, старший научный сотрудник комитета по развитию туризма мэрии Казани и председатель Казанского городского общества историков-краеведов, икона была написана в Великом Новгороде безвестным иконописцем, который находился «под воздействием латинян». Есть несколько версий, кто и как ее украл, сохранилась ли она. Работа все еще ведется. К примеру, краевед Екатерина Хабарова относительно недавно выяснила, что Матрона не была настоятельницей монастыря, но она прожила около 80 лет.

— Вам низкий поклон, потому что за такую вещь берутся только сильные, одаренные творческие люди, — одобрил Елдашев работу. И пригласил Сафиуллину в центр имени Пушкина, добавив: «У вас самая прямая дорога в Союз писателей».

Книга вышла крохотным тиражом в 210 копий в волгоградском издательстве «Перископ-Волга». Художественных книг, действие которых происходит в Казани прошлого, очень не хватает — тем интереснее, что, по нашим данным, Сафиуллина собирается писать продолжение.