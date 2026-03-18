Татарстан направит 150 млн рублей на закупку вакцин

В Татарстан в 2026 году увеличат финансирование мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности населения. Об этом рассказала пресс-служба Министерства финансов РТ.

Как следует из решения руководства республики, дополнительные средства направят на централизованную закупку вакцин для профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Изначально в бюджете региона на 2026 год на эти цели было предусмотрено 86,8 млн рублей. Дополнительно планируется выделить еще 63,2 млн рублей.

Таким образом, общий объем бюджетных ассигнований на закупку вакцин составит 150 млн рублей.

Ариана Ранцева