В Татарстане не прогнозируют нашествие саранчи в 2026 году

В Минсельхозе республики заявили, что предпосылок для роста популяции вредителя нет, однако ситуация может измениться в зависимости от погоды

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Нашествия саранчи в 2026 году в Татарстане не прогнозируется. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

По данным ведомства, предпосылок для формирования крупной популяции вредителя в республике сейчас нет. При этом специалисты отмечают, что дальнейшая ситуация будет зависеть от погодных условий в весенне-летний период.

В то же время повышенную численность саранчи ожидают в ряде других регионов России. По информации региональных министерств сельского хозяйства и филиалов «Россельхозцентра», риск нашествия существует в Волгоградской области, Саратовской области, а также в Дагестане, Чечне и Хакасии.

В филиале «Россельхозцентра» по Волгоградской области сообщили, что в прошлом году на значительной территории был выявлен зимующий запас саранчи. В связи с этим план обработок сельхозугодий от вредителя на 2026 год увеличен. По словам специалистов, тенденция к росту численности насекомых наблюдается в заволжских и южных районах региона.

Схожая ситуация отмечается и на севере Дагестана, где ожидают массовый вылет саранчи. В Хакасии и Саратовской области, по данным региональных министерств сельского хозяйства, высокая численность вредителя возможна весной и летом при сухой и жаркой погоде.

В Чечне, как сообщили в местном филиале «Россельхозцентра», ежегодно фиксируется нашествие стадных саранчовых двух видов — азиатской перелетной и итальянского пруса. В 2026 году заселение ожидается на уровне прошлых лет.

При этом в ряде регионов угрозу массового распространения вредителя не прогнозируют. В частности, нашествия не ожидается в Башкортостане, а также в Оренбургской области, Челябинской области, Астраханской области, Чувашии и Ингушетии.

Ариана Ранцева