Минниханов поручил изучить технологии компании iFlytek

После визита в Хэфэе профильному министерству Татарстана поручено создать рабочую группу для обмена опытом и изучения решений в сфере ИИ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай. В городе Хэфэй он посетил технологическую компанию iFlytek. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе раиса.

Компания работает в сфере искусственного интеллекта, технологий распознавания и синтеза речи, голосовых помощников, а также занимается разработками в области звуковых систем, виртуальной реальности и облачных вычислений.

Ключевым акционером компании является крупнейший оператор мобильной связи в мире — China Mobile. Число его абонентов составляет почти 1 млрд человек.

Во время визита делегации Татарстана представили ряд технологических разработок. В частности, Минниханову продемонстрировали наушник для синхронного перевода речи. Устройство поддерживает 80 языков.

Также интерес у главы республики вызвала система проверки учебных материалов. Ему показали анализ теста, выполненного учеником: система проводит проверку на основе ранее загруженных учебных материалов.

В компании также рассказали о других разработках, включая виртуальных помощников для водителей, медицинских телефонных ассистентов, системы автоматизации кол-центров, автоматическую транскрипцию деловых переговоров и решения для «умных» видеоконференций.

По итогам визита Рустам Минниханов поручил профильному министерству Татарстана сформировать отраслевую рабочую группу и посетить компанию для обмена опытом и возможного использования передовых технологий.



Ариана Ранцева