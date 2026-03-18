«Более строгий»: депутат дал характеристику временному руководителю Госсовета Татарстана Ахметову

Назначение утверждено депутатами на 19-м заседании республиканского парламента

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Артур Абдульзянов поделился с корреспондентом «Реального времени» мнением о новом и.о. председателя Госсовета РТ — Марате Ахметове, ранее занимавшем должность заместителя главы парламента. Ранее в рамках 19‑го заседания было утверждено решение о досрочном прекращении полномочий председателя парламента Фарида Мухаметшина.



— Марат Готович — человек для нас не чужой. Возможно, он более строгий и фундаментальный, но я уверен, что какая‑то синхронизация будет достигнута. Он не подведет. Марат Готович умеет отстаивать свое мнение. Он способен добиваться поставленных целей, — отметил депутат.

Говоря о Мухаметшине, Абдульзянов акцентировал внимание на его огромном опыте и авторитете, а также на важности сохранения заданного им курса развития:

— Этот человек действительно очень опытный и авторитетный. Видно, что он внес значительный вклад. И хотя не хочется говорить о потере, хочется сказать, что мы приобрели, — но язык не поворачивается. Очень важно, что он останется с нами в качестве советника и консультанта. Его помощь будет неоценима. Для нас крайне важно сохранить тот курс и преемственность, которые он задал, — подчеркнул Абдульзянов.

Рената Валеева