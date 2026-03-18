Расходы США на военную кампанию против Ирана могут достичь $1 трлн

По данным The Intercept, за первые две недели операции Вашингтон уже потратил около $12 млрд

Стоимость текущей военной кампании США против Ирана может достичь $1 трлн, если боевые действия затянутся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Intercept.

По данным издания, только за первые две недели операции бюджетные траты составили около $12 млрд. Эту оценку подтвердил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

По его словам, Соединенные Штаты потратили около $12 млрд с момента начала ударов по Ирану, которые проводятся совместно с Израилем.

В публикации отмечается, что возможная сумма в $1 трлн формируется на основе прогнозов на случай перехода операции в затяжную фазу. Такой сценарий может потребовать не только продолжения интенсивных ракетных ударов, но и потенциального наземного вмешательства, а также последующих мер по стабилизации ситуации в регионе.

Аналитики указывают, что при сохранении текущей интенсивности ударов и необходимости пополнения запасов дорогостоящих ракет итоговые расходы могут приблизиться к многолетним затратам США на военные кампании в Ирак и Афганистан.



Ариана Ранцева