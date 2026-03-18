В Татарстане 75% грузовиков скрывают номера на контроле

Водители закрывают госзнаки, чтобы избежать штрафов за перегруз до 600 тыс. рублей

Фото: Ариана Ранцева

В Татарстане в 2025 году около 75% грузовых автомобилей проходили автоматические пункты весогабаритного контроля со скрытыми государственными номерами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные регионального министерства транспорта.

Водители используют разные способы, чтобы избежать фиксации нарушений: закрывают номера предметами, магнитами или специальными механическими устройствами.

Проблема особенно актуальна весной, когда на региональных дорогах вводятся сезонные ограничения для большегрузов. Перегруженные грузовики ускоряют разрушение дорожного покрытия и увеличивают расходы на ремонт.

С 2025 года штрафы за нарушение весогабаритных норм составляют от 150 тыс. до 600 тыс. рублей. Максимальное наказание предусмотрено также за отказ проходить контроль.

Ариана Ранцева