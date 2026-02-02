Во что превращается ФНБ? Инфраструктура, промышленность и банки — новые приоритеты фонда
Во что превращается ФНБ? Инфраструктура, промышленность и банки — новые приоритеты фонда
Решения по размещению средств Фонда национального благосостояния в декабре 2025 года наглядно иллюстрируют приоритеты обновленной инвестиционной политики России. Ее основными векторами стали прямое финансирование инфраструктурных проектов, поддержка промышленного импортозамещения и высокотехнологичных отраслей, а также укрепление системообразующих институтов финансового сектора. Подробнее об этих изменениях — в материале «Реального времени».
Рост в абсолютных цифрах и изменение доли в ВВП
По состоянию на 1 января 2026 года объем ФНБ составил 13,42 трлн рублей ($171,5 млрд). Однако ключевой макроэкономический индикатор — отношение фонда к ВВП — продолжает снижаться, достигнув 6,2% прогнозируемого ВВП 2025 года. Для сравнения, еще несколько лет назад целевой уровень составлял 7% ВВП, а в периоды высоких нефтегазовых доходов объем фонда приближался к 10% ВВП и более. Эта динамика является прямым следствием как действия обновленных бюджетных правил, так и последовательной реализации новой стратегии размещения средств.
Каналы инвестиций: инфраструктура, промышленность и финансовый сектор.Конкретные решения по размещению средств в декабре 2025 года наглядно иллюстрируют приоритеты обновленной инвестиционной политики. Анализ позволяет выделить три основных направления, через которые ФНБ воздействует на экономику, демонстрируя его эволюцию в сторону фонда развития:
- Инфраструктурные проекты. В декабре Банк ГПБ получил 82,6 млрд рублей на субординированный депозит для финансирования инфраструктурного проекта. Значительные средства также были направлены через ВЭБ.РФ на обновление подвижного состава Петербургского метрополитена (3,95 млрд), развитие электротранспорта в Нижнем Новгороде (1,66 млрд), а также в облигации Фонда развития территорий (2 млрд).
- Промышленное развитие: Осуществлены вложения в облигации «Ростеха» (41,8 млрд рублей) и «Авиакапитал-Сервиса» (7 млрд рублей), что поддерживает программы импортозамещения в авиастроении и высокотехнологичных отраслях.
- Поддержка финансовой системы и диверсификация: По состоянию на начало 2026 года в акции и облигации российских компаний направлена существенная часть средств. Например, только на депозитах в ВЭБ.РФ размещено 1,32 трлн рублей, а рыночная стоимость пакета акций Сбербанка в портфеле ФНБ оценивается в 3,39 трлн рублей. Это свидетельствует о формировании сбалансированного портфеля, нацеленного на поддержку системообразующих институтов.
Управление рисками: золотой резерв, валютные колебания и баланс ликвидности
В ответ на изменения в глобальной финансовой архитектуре Минфин продолжает диверсификацию, включая 160,2 тонны золота в обезличенной форме в состав активов ФНБ. Это создает дополнительный защитный актив в условиях геополитической нестабильности.
В то же время выросла чувствительность портфеля к валютным колебаниям. Курсовая переоценка валютной части активов за 2025 год привела к отрицательному результату в -71,96 млрд рублей, что подчеркивает влияние волатильности рубля и необходимость современного риск-менеджмента.
Отдельного внимания заслуживает вопрос ликвидности. Объем высоколиквидных активов Фонда (средства на счетах в Банке России) составляет 4,08 трлн рублей (1,9% ВВП), что эквивалентно примерно $52 млрд. Этот уровень обеспечивает оперативную финансовую подушку. Однако большая часть средств фонда работает в экономике через долгосрочные проекты (с депозитами до 2047 года) и вложения в акции, что требует взвешенного подхода к балансу между стратегическими инвестициями и классической функцией «подушки безопасности».
Финансовая трансмиссия: как инвестиции ФНБ влияют на депозитные ставки для населения
Агрессивная депозитная политика банков, выражающаяся в высоких ставках для населения, имеет прямую связь с размещением средств ФНБ. Масштабные субординированные депозиты фонда в системообразующие банки выполняют функцию капитальной подушки и источника долгосрочной ликвидности.
Механизм работы этого канала выглядит следующим образом:
- Прямое укрепление капитальной базы: Субординированные депозиты от Минфина увеличивают капитал банков, позволяя им наращивать активные операции.
- Создание «длинной» ликвидности: Долгосрочный характер этих средств дает банкам уверенность в устойчивости ресурсной базы.
- Снижение стоимости фондирования: Получая относительно недорогие ресурсы от государства, банки могут позволить себе конкурентно привлекать рублевые депозиты от населения.
Таким образом, высокие ставки по вкладам — это не просто борьба за ликвидность, а опосредованная форма распределения части национального богатства. Государство, размещая деньги ФНБ в банковской системе, создает условия для социальной стабилизации и поддержки сбережений граждан.
Аналитическая перспектива: от стабилизационного фонда к фонду развития
Трансформация ФНБ отражает адаптацию финансовой политики к структурным изменениям в экономике.
Стратегические преимущества новой модели:
- Создание мультипликативного эффекта через финансирование инфраструктуры и промышленности.
- Поддержка технологического суверенитета.
- Формирование «замкнутого» финансового цикла с инвестициями в национальную экономику, что косвенно поддерживает доходность сбережений населения через банковскую систему.
Управленческие задачи на перспективу:
- Разработка прозрачной методологии оценки эффективности проектных инвестиций.
- Мониторинг кредитных, проектных и валютных рисков, особенно в долгосрочных инфраструктурных проектах.
- Поиск оптимального баланса между доходностью, ликвидностью и безопасностью активов, а также между прямыми инвестициями в проекты и поддержкой финансовой системы.
Фонд национального благосостояния демонстрирует эволюцию от классического стабилизационного механизма к инструменту стратегического развития и социально-экономической стабилизации. Эта трансформация представляет собой комплексный ответ на вызовы новой экономической реальности. Ее успех будет определяться не только объемами размещенных средств, но и качеством отбора проектов, управлением возникающими рисками и способностью создавать измеримые экономические результаты, включая сохранение благосостояния граждан через поддерживаемую финансовую систему.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».