Во что превращается ФНБ? Инфраструктура, промышленность и банки — новые приоритеты фонда

Решения по размещению средств Фонда национального благосостояния в декабре 2025 года наглядно иллюстрируют приоритеты обновленной инвестиционной политики России. Ее основными векторами стали прямое финансирование инфраструктурных проектов, поддержка промышленного импортозамещения и высокотехнологичных отраслей, а также укрепление системообразующих институтов финансового сектора. Подробнее об этих изменениях — в материале «Реального времени».

Рост в абсолютных цифрах и изменение доли в ВВП

По состоянию на 1 января 2026 года объем ФНБ составил 13,42 трлн рублей ($171,5 млрд). Однако ключевой макроэкономический индикатор — отношение фонда к ВВП — продолжает снижаться, достигнув 6,2% прогнозируемого ВВП 2025 года. Для сравнения, еще несколько лет назад целевой уровень составлял 7% ВВП, а в периоды высоких нефтегазовых доходов объем фонда приближался к 10% ВВП и более. Эта динамика является прямым следствием как действия обновленных бюджетных правил, так и последовательной реализации новой стратегии размещения средств.

Каналы инвестиций: инфраструктура, промышленность и финансовый сектор.Конкретные решения по размещению средств в декабре 2025 года наглядно иллюстрируют приоритеты обновленной инвестиционной политики. Анализ позволяет выделить три основных направления, через которые ФНБ воздействует на экономику, демонстрируя его эволюцию в сторону фонда развития:

Инфраструктурные проекты. В декабре Банк ГПБ получил 82,6 млрд рублей на субординированный депозит для финансирования инфраструктурного проекта. Значительные средства также были направлены через ВЭБ.РФ на обновление подвижного состава Петербургского метрополитена ( 3,95 млрд ), развитие электротранспорта в Нижнем Новгороде ( 1,66 млрд ), а также в облигации Фонда развития территорий ( 2 млрд ).

Осуществлены вложения в облигации и , что поддерживает программы импортозамещения в авиастроении и высокотехнологичных отраслях. Поддержка финансовой системы и диверсификация: По состоянию на начало 2026 года в акции и облигации российских компаний направлена существенная часть средств. Например, только на депозитах в ВЭБ.РФ размещено 1,32 трлн рублей, а рыночная стоимость пакета акций Сбербанка в портфеле ФНБ оценивается в 3,39 трлн рублей. Это свидетельствует о формировании сбалансированного портфеля, нацеленного на поддержку системообразующих институтов.

Управление рисками: золотой резерв, валютные колебания и баланс ликвидности

В ответ на изменения в глобальной финансовой архитектуре Минфин продолжает диверсификацию, включая 160,2 тонны золота в обезличенной форме в состав активов ФНБ. Это создает дополнительный защитный актив в условиях геополитической нестабильности.

В то же время выросла чувствительность портфеля к валютным колебаниям. Курсовая переоценка валютной части активов за 2025 год привела к отрицательному результату в -71,96 млрд рублей, что подчеркивает влияние волатильности рубля и необходимость современного риск-менеджмента.

Отдельного внимания заслуживает вопрос ликвидности. Объем высоколиквидных активов Фонда (средства на счетах в Банке России) составляет 4,08 трлн рублей (1,9% ВВП), что эквивалентно примерно $52 млрд. Этот уровень обеспечивает оперативную финансовую подушку. Однако большая часть средств фонда работает в экономике через долгосрочные проекты (с депозитами до 2047 года) и вложения в акции, что требует взвешенного подхода к балансу между стратегическими инвестициями и классической функцией «подушки безопасности».

Финансовая трансмиссия: как инвестиции ФНБ влияют на депозитные ставки для населения

Агрессивная депозитная политика банков, выражающаяся в высоких ставках для населения, имеет прямую связь с размещением средств ФНБ. Масштабные субординированные депозиты фонда в системообразующие банки выполняют функцию капитальной подушки и источника долгосрочной ликвидности.

Механизм работы этого канала выглядит следующим образом:

Прямое укрепление капитальной базы: Субординированные депозиты от Минфина увеличивают капитал банков, позволяя им наращивать активные операции. Создание «длинной» ликвидности: Долгосрочный характер этих средств дает банкам уверенность в устойчивости ресурсной базы. Снижение стоимости фондирования: Получая относительно недорогие ресурсы от государства, банки могут позволить себе конкурентно привлекать рублевые депозиты от населения.

Таким образом, высокие ставки по вкладам — это не просто борьба за ликвидность, а опосредованная форма распределения части национального богатства. Государство, размещая деньги ФНБ в банковской системе, создает условия для социальной стабилизации и поддержки сбережений граждан.

Аналитическая перспектива: от стабилизационного фонда к фонду развития

Трансформация ФНБ отражает адаптацию финансовой политики к структурным изменениям в экономике.

Стратегические преимущества новой модели:

Создание мультипликативного эффекта через финансирование инфраструктуры и промышленности. Поддержка технологического суверенитета. Формирование «замкнутого» финансового цикла с инвестициями в национальную экономику, что косвенно поддерживает доходность сбережений населения через банковскую систему.

Управленческие задачи на перспективу:

Разработка прозрачной методологии оценки эффективности проектных инвестиций. Мониторинг кредитных, проектных и валютных рисков, особенно в долгосрочных инфраструктурных проектах. Поиск оптимального баланса между доходностью, ликвидностью и безопасностью активов, а также между прямыми инвестициями в проекты и поддержкой финансовой системы.

Фонд национального благосостояния демонстрирует эволюцию от классического стабилизационного механизма к инструменту стратегического развития и социально-экономической стабилизации. Эта трансформация представляет собой комплексный ответ на вызовы новой экономической реальности. Ее успех будет определяться не только объемами размещенных средств, но и качеством отбора проектов, управлением возникающими рисками и способностью создавать измеримые экономические результаты, включая сохранение благосостояния граждан через поддерживаемую финансовую систему.