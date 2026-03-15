Названа зарплата сотрудника ГИБДД в Казани

Уровень дохода доходит до 90 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Зарплата инспектора ГИБДД в Казани варьируется от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. Об этом «Реальному времени» сообщил HR-эксперт Гарри Мурадян.

— Зарплата сотрудников ГИБДД в Казани составляет 40—60 тыс. рублей для инспекторов и до 90 тыс. рублей — для старших инспекторов, — сообщил собеседник.

Он также подтвердил, что на сегодняшний день в ГИБДД фиксируется дефицит кадров.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в интервью «Реальному времени» сообщил, что в России наблюдается дефицит сотрудников ГИБДД и призвал увеличить штат для улучшения качества контроля за дорожным движением. По его словам, никто не хочет идти служить в эту сферу из-за низких зарплат.

— Это проклятая работа. Кто захочет 12 часов стоять, а потом через сутки еще раз на 12-часовую смену выходить за 85 тыс. рублей в месяц? Курьерам больше платят, водителем городского автобуса лучше работать, — сказал он, говоря об уровне доходов сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге.

Никита Егоров