Оборот электронной торговли в России вырос в 5,5 раза с 2019 года
Доля маркетплейсов в общем обороте электронной коммерции в стране составляет 63%
Оборот электронной торговли с 2019 года вырос в 5,5 раза, до 11,5 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, чей ответ приводит ТАСС.
— С 2019 года оборот электронной торговли вырос в 5,5 раза — с 2 трлн до 11,5 трлн рублей. В связи с ростом числа пользователей маркетплейсов их доля в общем обороте электронной коммерции в России составляет 63%, — ответили в пресс-службе, подчеркнув, что, учитывая глобальное развитие цифрового рынка, безопасность товаров становится важным аспектом доверия потребителей к формату онлайн-покупок в стране.
Данный сдвиг в сторону онлайн-покупок, по словам сотрудников ведомства, привел к трехкратному росту числа обращений граждан на тему дистанционной торговли. От общего количества жалоб в сфере торговли на дистанционную приходится 37%.
Напомним, что с 1 октября 2026 года в России начнет действовать закон, касающийся вопросов регулирования платформенной экономики. Единые базовые правила работы цифровых платформ обеспечат создание безопасной среды для совершения онлайн-покупок потребителями и будут гарантировать безусловное соблюдение их прав.
