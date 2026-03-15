Оборот электронной торговли в России вырос в 5,5 раза с 2019 года

Доля маркетплейсов в общем обороте электронной коммерции в стране составляет 63%

Фото: Максим Платонов

Оборот электронной торговли с 2019 года вырос в 5,5 раза, до 11,5 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, чей ответ приводит ТАСС.

— С 2019 года оборот электронной торговли вырос в 5,5 раза — с 2 трлн до 11,5 трлн рублей. В связи с ростом числа пользователей маркетплейсов их доля в общем обороте электронной коммерции в России составляет 63%, — ответили в пресс-службе, подчеркнув, что, учитывая глобальное развитие цифрового рынка, безопасность товаров становится важным аспектом доверия потребителей к формату онлайн-покупок в стране.

Данный сдвиг в сторону онлайн-покупок, по словам сотрудников ведомства, привел к трехкратному росту числа обращений граждан на тему дистанционной торговли. От общего количества жалоб в сфере торговли на дистанционную приходится 37%.

Напомним, что с 1 октября 2026 года в России начнет действовать закон, касающийся вопросов регулирования платформенной экономики. Единые базовые правила работы цифровых платформ обеспечат создание безопасной среды для совершения онлайн-покупок потребителями и будут гарантировать безусловное соблюдение их прав.

Никита Егоров