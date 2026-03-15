Татарстан оказался среди 14 регионов России, где не зафиксировали дефицита бюджета в 2025 году

Доходы бюджета республики на 253,3 млн рублей превысили расходы

По итогам 2025 года доходы бюджета Татарстана на 253,3 млн рублей превысили расходы. Причем республика оказалась среди регионов России, а именно на 14-м месте, где зафиксировали профицит (превышение доходов над расходами, — прим. ред.) бюджета в 2025-м, следует из данных Росстата.

На первом месте по объему профицита бюджета оказалась Смоленская область (5,8 млрд), на втором — Пермский край (5,2 млрд), а на третьем — Хабаровский край (4,8 млрд). В топ-10 регионов по этому показателю также попали Калининградская область (4,4 млрд), Удмуртская (4,3 млрд), Чеченская (3,1 млрд) республики, Республика Мордовия (3,1 млрд), Республика Дагестан (3 млрд), Ивановская область (2,2 млрд) и Севастополь (2,1 млрд).

На 11-м месте — Магаданская область (1,1 млрд), на 12-м — Камчатский край (1 млрд), на 13-м — Амурская область (919,8 млн).

