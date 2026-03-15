18:45 МСК
Администрация Трампа не будет вводить новые санкции против российской нефти

16:05, 15.03.2026

Внимание политиков теперь переориентировалось на Ближний Восток

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не будет вводить новые санкции против российской нефтяной промышленности. Об этом американские чиновники заявили своим европейским коллегам, пишет Financial Times (FT).

— Ближний Восток серьезно переориентировал политическое внимание с Украины. Для нас и для Украины это катастрофа, — сказал один из дипломатов из Европы.

По словам источников издания, данная ситуация выгодна России благодаря подорожанию нефти, приостановке санкций США и быстрому уменьшению запасов боеприпасов Штатов, которые нужны Киеву.

Ранее сообщалось, что Таиланд готов начать закупать нефть у России.

Никита Егоров

