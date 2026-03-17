Новости экономики

18:55 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В Татарстане нашли 26 фальшивых купюр за последние три месяца 2025 года

17:49, 17.03.2026

Кроме российских денег, нашли и поддельные доллары: две стодолларовые купюры и одну десятидолларовую

Фото: Максим Платонов

За октябрь, ноябрь и декабрь 2025 года в банках Татарстана обнаружили 26 поддельных купюр. Больше всего подделок оказалось среди пятитысячных банкнот — нашли 18 фальшивок. Также обнаружили семь поддельных тысячерублевых купюр и одну фальшивую двухтысячную банкноту.

Кроме российских денег, нашли и поддельные доллары: две стодолларовые купюры и одну десятидолларовую.

Напомним, что Центробанк недавно выпустил новую тысячерублевую купюру с видами Приволжского федерального округа. На ней можно увидеть Никольскую башню Нижегородского кремля, а на обратной стороне — Саратовский мост, судно «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБанки Татарстан

Фондовый рынок
  • Татнефть629.1
  • Нижнекамскнефтехим80.95
  • Казаньоргсинтез68.6
  • КАМАЗ82.3
  • Нижнекамскшина38.45
  • Таттелеком0.618