В Татарстане нашли 26 фальшивых купюр за последние три месяца 2025 года

Кроме российских денег, нашли и поддельные доллары: две стодолларовые купюры и одну десятидолларовую

За октябрь, ноябрь и декабрь 2025 года в банках Татарстана обнаружили 26 поддельных купюр. Больше всего подделок оказалось среди пятитысячных банкнот — нашли 18 фальшивок. Также обнаружили семь поддельных тысячерублевых купюр и одну фальшивую двухтысячную банкноту.

Напомним, что Центробанк недавно выпустил новую тысячерублевую купюру с видами Приволжского федерального округа. На ней можно увидеть Никольскую башню Нижегородского кремля, а на обратной стороне — Саратовский мост, судно «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани.



Наталья Жирнова