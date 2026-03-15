Кофе в Татарстане подорожал до 33% за год

Меньше всего вырос ценник за напиток в заведениях быстрого обслуживания

По итогам февраля 2026 года кофе в заведениях быстрого обслуживания в Татарстане стоит 99,96 рубля за 200 г. Это на 14,3% больше, чем стоил напиток в аналогичном месяце 2025-го, следует из данных Росстата.

В свою очередь, растворимый кофе в республике подорожал на 28,2% за год, или до 3 666 рублей за 1 кг. При этом натуральный кофе в зернах в Татарстане стал дороже на 33%, до 2 тыс. рублей за «кило».

В среднем же по России кофе в организациях быстрого обслуживания подорожал на 12,24%, до 116,28 рубля за 200 г. Растворимый кофе в стране вырос в цене на 17,55%, до 4,2 тыс. за 1 кг, а натуральный в зернах и молотый — на 24%, до 2 тыс. за «кило».

Никита Егоров