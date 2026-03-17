Курс доллара превысил 83 рубля на международном рынке

Вместе с тем евро поднялся выше 95 рублей

На международном валютном рынке Forex курс доллара достиг отметки 83 рубля впервые с 6 октября 2025 года. Данные предоставлены платформой ICE, которая формирует композитный показатель на основе информации от нескольких форекс-брокеров, сообщает ТАСС.

К 16:55 по московскому времени доллар вырос на 2,05% и стоил 83,17 рубля. Позже рост немного замедлился — к 17:15 доллар стоил 83,11 рубля (рост на 1,98%). Одновременно с этим заметно подорожал и евро. К 15:49 европейская валюта прибавила 1,37% и достигла 95,01 рубля. К 17:04 рост ускорился — курс составил 95,02 рубля (рост на 1,38%).

На российском рынке курс доллара в это же время находился на отметке 82,3 рубля, прибавив 1,09%. Последний раз евро стоил выше 95 рублей в январе 2026 года.

В феврале спрос на иностранную валюту оказался относительно низким. Об этом недавно сообщил Центробанк.



Наталья Жирнова