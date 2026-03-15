Татарстан попал в топ регионов России по объему задолженности по кредитам

Общая сумма долга в республике превысила 1 трлн рублей

Татарстан оказался среди восьми регионов, а именно на шестом месте, где общая задолженность по кредитам превысила 1 трлн рублей. Конкретно в республике этот показатель достиг 1,1 трлн рублей по состоянию на 1 января 2026 года, следует из данных Росстата.

Согласно статистике, большая часть долга татарстанцев (722,2 млрд рублей) приходится на ипотеку. Причем жилищные кредиты занимают существенную долю от общего объема задолженности во всех регионах России.

На первом месте по этому показателю оказалась Москва (4,4 трлн рублей). В топ-5 по этому показателю также попали Московская область (2,9 трлн), Санкт-Петербург (1,9 трлн), Краснодарский край (1,6 трлн) и Тюменская область (1,5 трлн).

На седьмом месте по объему задолженности — Свердловская область (1,1 трлн), а на восьмом — Республика Башкортостан (1 трлн).

В целом общая задолженность россиян по кредитам составила 36 трлн рублей на начало 2026-го. Как отмечается в Росстате, данные приведены, исходя из статистики Банка России, без учета индивидуальных предпринимателей и физлиц-нерезидентов.

Никита Егоров