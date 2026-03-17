Выплаты по ОСАГО могут вырасти на 9% из-за изменений в расчете стоимости ремонта

Так, в полном объеме будут учитываться затраты на детали одноразового использования, раньше их стоимость ограничивалась 2% от цены заменяемых запчастей

Центробанк сообщил об изменениях в методике расчета страховых выплат по ОСАГО, которые приведут к увеличению средних компенсаций на 9%.

Сообщается, что главные изменения коснутся порядка расчета стоимости запчастей и материалов при оценке ущерба. Теперь при определении средней стоимости детали не будут учитываться цены аналогов, которые дешевле оригинала на 70% (ранее этот порог составлял 80%).

Что касается расчета стоимости расходных материалов, то их цена будет определяться по рыночным показателям без учета скидок. Кроме того, в полном объеме будут учитываться затраты на детали одноразового использования (уплотнители, наклейки), тогда как раньше их стоимость ограничивалась 2% от цены заменяемых запчастей.

Ранее Госдума ограничила штрафы с камер за езду без ОСАГО: закон предусматривает, что зафиксированное камерами нарушение будет наказываться только одним штрафом в сутки.

Наталья Жирнова