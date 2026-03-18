В Татарстане растет вклад особых экономических зон в региональную экономику

По данным министра экономики Татарстана Мидхата Шагиахметова, доля валового регионального продукта (ВРП), создаваемого резидентами особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего развития (ТОР) и промышленных парков, достигла 9,3% по итогам 2025 года.

На сегодняшний день в преференциальных зонах республики работает 2 119 резидентов, которые обеспечивают более 20% объема промышленного производства региона.

Наиболее значимым остается проект ОЭЗ «Алабуга». На текущий момент здесь зарегистрировано 72 резидента с общей выручкой 883,4 млрд рублей. Совокупный объем инвестиций за весь период работы составил 552,5 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест достигло 41,4 тысячи.

В технико-внедренческой ОЭЗ «Иннополис» работает 142 резидента из 343 высокотехнологичных компаний. Общий объем инвестиций достиг 311,5 млрд рублей, создано 12,7 тысяч рабочих мест.

В 2025 году начала работу новая ОЭЗ «Зеленая Долина» в Заинском районе, специализирующаяся на биотехнологиях. Четыре первых резидента уже приступили к реализации проектов с общим объемом инвестиций 7,7 млрд рублей.

Успешно развиваются территории опережающего социально-экономического развития в Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе, Зеленодольске и Менделеевске. 148 резидентов ТОР привлекли 91,9 млрд рублей инвестиций и создали 26,2 тысяч рабочих мест. Совокупная выручка резидентов ТОР составила 749 млрд рублей.

Наталья Жирнова