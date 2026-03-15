Названо количество индивидуальных предпринимателей в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 1 февраля 2026 года в Татарстане насчитывается 127 тыс. индивидуальных предпринимателей. Такие данные опубликованы в Татарстанстате.

— На 1 февраля 2026 года в базе Статистического регистра учтено 127 051 индивидуальных предпринимателей, в том числе 2956 глав крестьянских (фермерских) хозяйств и 1217 частных адвокатов и нотариусов, — говорится в сообщении.

Также, согласно опубликованным данным, в республике насчитывается 96,4 тыс. организаций. Причем большинство из них (93,9 тыс.) являются юрлицами, а 2,5 тыс. — филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями юрлиц и иными неюридическими лицами.

Никита Егоров