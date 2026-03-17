В Татарстане на нацпроекты направили 3,2 млрд рублей

По данным на 1 марта 2026 года, исполнение расходов составило 6,1% от годовых назначений

В Татарстане продолжается реализация национальных проектов. По состоянию на 1 марта 2026 года исполнение расходов на их выполнение составило 3,2 млрд рублей, или 6,1% от годовых назначений, сообщает пресс-служба Минфина Татарстана.

Наибольший объем средств направлен на национальный проект «Семья» — 2,4 млрд рублей. На реализацию проекта «Молодежь и дети» выделено 602,6 млн рублей, «Эффективная и конкурентная экономика» — 142,6 млн рублей, «Продолжительная и активная жизнь» — 30,8 млн рублей.

В целом в 2026 году на реализацию 11 национальных проектов в бюджете Республики Татарстан предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 53,0 млрд рублей. Из них 28,8 млрд рублей планируется направить за счет средств федерального бюджета, еще 24,2 млрд рублей — за счет бюджета республики.

Ранее «Реальное время» писало, что в первом квартале 2026 года Татарстан сэкономил на госзакупках 889 млн рублей.



Ариана Ранцева