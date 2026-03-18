Все новости
Курс евро впервые с конца 2025 года превысил 96 рублей

11:19, 18.03.2026

По данным межбанка на 10:18 мск, евро вырос на 1,05% и составил 96,053 рубля, доллар поднялся до 83,39

Курс евро впервые с конца 2025 года превысил 96 рублей
Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

На российском межбанковском рынке курс евро впервые с 31 декабря 2025 года превысил 96 рублей. По данным торгов на 10:18 мск, евро подорожал на 1,05% и составил 96,053 рубля.

В это же время курс доллара увеличился на 1,23% и достиг 83,39 рубля.

Вчера курс доллара превысил 83 рубля на международном рынке.

Ариана Ранцева

