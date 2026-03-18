ЦБ: цена доллара зафиксирована на отметке 83 рубля, юаня — выше 12 рублей
Центробанк опубликовал курс валют на четверг, 19 марта
Центробанк опубликовал курс валют на четверг, 19 марта. Доллар зафиксировался на отметке 83 рубля, накануне валюта также доходила по стоимости до этих показателей впервые с 6 октября 2025 года. Юань поднялся выше 12 рублей.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 83,13 рубля;
- евро — 94,67 рубля;
- юань — 12,12 рубля.
