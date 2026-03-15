Миллер сообщил, что низкие запасы газа в ЕС создают сложности для нового сезона закачки

Средний уровень запасов газа в Евросоюзе снизился до 29%

Низкие запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) самых крупных с точки зрения потребления стран Евросоюза создают серьезные сложности для предстоящего сезона закачки. Таким мнением поделился топ-менеджер «Газпрома» Алексей Миллер.

Отбор газа из подземных хранилищ продолжается, несмотря на теплую погоду, которая установилась в странах Европы. Причем, согласно данным Gas Infrastructure Europe на 13 марта, средний уровень запасов в ЕС снизился до 29%.

— В ПХГ крупнейших по газопотреблению стран уровень запасов значительно ниже среднего показателя по ЕС, именно это создает серьезные сложности для предстоящего сезона закачки, — цитирует Миллера пресс-служба «Газпрома».

Так, средний уровень заполненности ПХГ Германии, Франции и Нидерландов составляет всего 18,1%.

