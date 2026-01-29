Дом с богатой историей: от третьей жены Марджани до Бекмамбетова

Режиссер Тимур Бекмамбетов лишился своего дома в Казани, у здания богатая история, рассказываем в подробностях

Фото: Динар Фатыхов

Дом Багаутдиновой — Апанаевой Тимур Бекмамбетов приобрел в 2019 году, накануне стало известно, что он выставлен на продажу. Здание долгое время находилось в законсервированном состоянии, реставрационные работы на нем не велись, только возвели свод над обвалившейся крышей, при этом незаконная постройка по соседству, которую постановили снести четыре года назад, все еще на месте.

Здание как приданое

Изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова (мужа бывшего помощника главы Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой) выставлен на торги. Начальная стоимость объекта (площадь — 204,2 кв. метра) составляет 9,3 млн руб., правда, реставрационные работы (это объект культурного наследия) оцениваются почти в 100 млн.

Это двухэтажное полукаменное здание 1873 года постройки, образец эклектики, при этом фронтон соблюдает традиции татарского зодчества. Порой его называют «домом Марджани», но это не совсем так.

В 1870-м в возрасте 38 лет скончалась после родов вторая супруга имама Первой соборной мечети Шигабутдина Марджани — Биби-Нагима. А потому в третий раз богослов женился в 1871-м, на дочери купца Якубова. И домовладение было ее приданым! То есть домом владела Биби‑Фатима Багаутдинова, третья жена Марджани.

Построил дом в 1873 году Петр Романов, архитектор строительного отделения Казанского губернского правления, который также проектировал Бурнаевскую и Галеевскую мечети, Апанаевское медресе и медресе «Марджания».

Как пишет Лилия Габдрафикова, детей у Биби-Фатимы не было, а Марджани женился в четвертый раз, взял вторую жену, дочь имама Габденасыра Мухаммадамина из Буинска — Биби-Зухру.

В 1890 году владельцем дома стала дочь Марджани Биби‑Хава, жена муллы Габдуллы Апанаева. В 1919 году его расстреляли.

Лишь в 2000 году дом получил статус объекта культурного наследия регионального значения, при этом он долгое время использовался под жилье. В апреле 2017 года в доме случился пожар (одновременно, кстати, загорелось и здание товарищества братьев Крестовниковых по адресу: ул. Тукая, 113).

А что с незаконными соседями?

Бекмамбетов, как писало «Реальное время», купил исторический дом в мае 2019 года у казанского ООО «Подарки» по просьбе жены Наталии Фишман-Бекмамбетовой, тогда — помощника президента Татарстана, которая предложила мужу восстановить татарскую городскую усадьбу в полном объеме. Планировалось, по нашим источникам, что до конца 2022 года так и произойдет, но чета Бекмамбетовых покинула Россию, продали они и свой дом на Волге, построенный архитектором Петром Сафиуллиным.

При этом в начале 2022 года, спустя полтора года после подачи иска, Тимур Бекмамбетов выиграл суд, по которому как незаконную постройку должны были снести здание рядом, на углу улицы Ахтямова, возведенное казанским ООО «Антек». Стройка велась с использованием части территории, на которой стоял дом родни Марджани. А еще объект не соответствовал разрешению исполкома.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2023-м основатель архитектурного бюро «Рождественка» Нарине Тютчева, чья компания занималась изучением территории Старо-Татарской слободы, озвучила новость, что в усадьбе могут разместить арт-комплекс: музей, площадки для воркшопов, объекты рекреации.

К слову, здание от «Антека» стоит рядом до сих пор.

В декабре 2022 года Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs. 23 января 2025 года в США состоялась премьера боевика «Казнить нельзя помиловать». Главную роль исполнил Крис Прэтт. Режиссер — Тимур Бекмамбетов.