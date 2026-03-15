Журналист Смирнов напомнил год начала третьей мировой войны по прогнозу Жириновского

Протекать конфликт будет с применением самого мощного оружия

Третья мировая война должна начаться в 2027 году. Такое предсказание озвучивал основатель ЛДПР Владимир Жириновский, чьи слова приводит журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале.

Как говорил шесть лет назад политик, Америка уходит со всех своих позиций, Европа состарилась, а Китай боится стать гегемоном. Именно поэтому, чтобы все противоречия разом как-то решить, в ближайшие пять лет созреют условия для силового решения, считал Жириновский. Причем протекать конфликт будет с применением «самого мощного оружия, которое, возможно, можно будет считать еще сильнее, чем ядерное оружие».

— Это будет гипероружие. Моментально прилетит неизвестно откуда мощнейшая ракета. И от какой-то маленькой страны на юге Европы ничего не останется. Как пример я говорю, — описывал конфликт Жириновский.



Он отмечал, что сторонам конфликта нужно будет подготовиться к началу конфликта. Именно поэтому война начнется в 2027 году, объяснял Жириновский.



— Вот сейчас Байден делает положительные шаги, старается убрать американские войска. Возможно, и «Талибан» затихнет. Возможно, Средняя Азия не всполыхнет. Возможно, в Сирии ситуация успокоится, — допускал основатель ЛДПР.

Ранее сообщалось, что война на Ближнем Востоке может продлиться несколько недель.

Никита Егоров