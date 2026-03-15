Татарстанцев предупредили о тумане и гололедице на дорогах

Сотрудники МЧС призвали татарстанцев переходить дорогу только по подземному или надземному переходам

В понедельник, 16 марта, в дневное время в Татарстане, в том числе в Казани, ожидается туман и гололедица на дорогах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Сотрудники МЧС призвали татарстанцев быть осторожными, переходить дорогу только по подземному или надземному переходам.

— Следите за детьми, помогите пожилым и больным людям, — рекомендовали в ведомстве.

При необходимости жители региона могут позвонить экстренным службам (112).

Напомним, что в Татарстан и другие регионы России потепление пришло 11 марта. Однако есть некоторые риски из-за «обманчивого» солнца и понижения температуры ночью, причем как для пешеходов, так и для водителей.



Никита Егоров