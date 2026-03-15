МИД Ирана сообщил о состоянии нового лидера страны после слов Трампа

14:45, 15.03.2026

Ранее американский лидер усомнился в том, что глава Ирана жив

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи здоров и полностью контролирует ситуацию в стране. Об этом сообщил глава иранского МИД Аббас Арагчи, чьи слова приводят агентства Fars и ISNA.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC усомнился в том, что новый верховный лидер Ирана жив.

Американский лидер также считает, что в случае если лидер Ирана жив, то Моджтаба Хаменеи должен сдаться.

Никита Егоров

