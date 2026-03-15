Поступления от экологических платежей выросли в 2025 году

Волжско-Камское управление Росприроднадзора отчиталось о доходах бюджетов на сумму 987 млн рублей

Фото: Роман Хасаев

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора подвело итоги администрирования экологических платежей за 2025 год. В бюджеты разных уровней поступили 987 млн рублей, что на 260 млн рублей больше, чем годом ранее.

Средства поступили в рамках администрирования экологического сбора, платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов и возмещения экологического ущерба.

Экологический сбор в 2025 году внесли 235 производителей товаров и упаковки. Плату за негативное воздействие на окружающую среду перечислили 5 896 предприятий.

По итогам контрольных мероприятий 1 435 предприятий впервые внесли экологические платежи. Еще 1 201 предприятию, ранее не перечислявшему средства, управлением были направлены предостережения о необходимости соблюдения требований законодательства.

Некоторые случаи взысканий рассматривались в судебном порядке. Так, в отношении ООО «Экология» управлением произведено доначисление платежей на сумму более 150 млн рублей. Арбитражный суд удовлетворил иск ведомства в полном объеме. Материалы направлены в Федеральную службу судебных приставов.

Также за недостижение плана по снижению сбросов в отношении МУП «Водоканал» города Йошкар-Олы было доначислено более 5 млн рублей. Арбитражный суд Республики Марий Эл принял решение о взыскании платы.

В 2024—2025 годах управление направило в Федеральную службу судебных приставов 165 материалов для принудительного взыскания задолженности. В результате было взыскано более 71 млн рублей.

Кроме того, в 2025 году управление вынесло 166 постановлений за несвоевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Сотрудники ведомства приняли участие более чем в 600 судебных заседаниях, при этом 93% дел завершились решениями в пользу управления.

Ариана Ранцева