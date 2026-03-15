Марат Айзатуллин: «В сфере ЖКХ Татарстана трудятся больше 127 тыс. человек»
Он подчеркнул, что работоспособность сферы надо постоянно держать в поле повышенного внимания
На сегодняшний день в сфере ЖКХ Татарстана трудятся больше 127 тыс. человек. Об этом сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин, поздравляя работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.
— Сегодня в Татарстане в этой отрасли заняты более 27 тысяч человек. Это их руками поддерживается чистота и порядок в подъездах и во дворах, бесперебойная работа инженерных систем и коммунальных служб, — сказал министр.
Он также назвал ЖКХ огромной системой и «живым организмом», работоспособность которого необходимо постоянно держать в поле повышенного внимания.
— Именно поэтому каждый год в республике проводятся масштабные работы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В 2026 году будут капитально отремонтированы 706 многоквартирных домов, заменены 99 лифтов и порядка 250 км сетей, обустроен 561 двор, — добавил Айзатуллин.
Ранее работников ЖКХ поздравил с профессиональным праздником и зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.
