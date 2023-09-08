Усадьба на Захарьевской и доходные квартиры: родовые дома Марджани и его семьи

Где и как в Казани жил казанский ученый и его потомки, часть 2

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Родовые дома — усадьбы, которые передаются по наследству, от поколения к поколению, могут рассказать много интересного о своих обитателях. Особенно если они — знаменитые личности. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова рассказывает в своем блоге историю родовых домов великого татарского просветителя Шигабутдина Марджани и его семьи.

Помимо служебных дел, хватало и семейных забот. Старшая дочь Шигабутдина Марджани Галия обладала не только способностью к религиозным наукам, но и завидной решительностью, поэтому ее отцу пришлось, наверное, немало поволноваться, прежде чем найти ей подходящего спутника жизни. Через три года брака с купцом Уразовым Галия развелась с ним, ссылаясь на отсутствие любви. Вернулась она в отчий дом и после второго замужества, которое тоже закончилось разводом.



Бурханутдин провел в Стамбуле около семи лет и вернулся домой в начале 1880-х годов. Видимо, он возвращался вместе с отцом, ведь Ш. Марджани именно в 1880-м году совершил хадж. Как известно, одним из пунктов остановки мусульманских паломников тогда был Стамбул.

В хадж Шигабутдин-хазрат отправился после трагического события. В 1879 году у него умерла дочь Уммугульсум. Ей было 18 лет. Как отмечал сам Марджани, она родилась болезненной, не могла ходить до пяти лет, но очень интересовалась книгами. Однако жизнь ее оказалась короткой.

Вернувшийся из Стамбула Бурханутдин Марджани с 1881 года начал служить имамом в 1-й соборной мечети Казани, вместе с отцом. Он женился на Магисарвар Ишмуратовой, дочери известного купца-конезаводчика Ахмет-бая. В 1885 году родился их первенец и первый внук Марджани — Габдельхамид. С этими переменами в жизни семьи связаны и изменения в усадьбе Марджани на улице Захарьевской. В 1885 году во дворе возвели двухэтажный деревянный флигель (по проекту М. Ермолаева).

Дом Марджани: в начале ХХ века и современный вид коллаж Лилии Габдрафиковой, предоставлено realnoevremya.ru

В этот же период нашла свое семейное счастье и 32-летняя Галия. Она вышла замуж за Сафиуллу Абдуллина, талантливого шакирда Марджани. Он тоже был муллой и мугаллимом. Видимо, супругов объединяло и духовное родство, ведь и Галия была знатоком Корана. В этом браке родилась девочка, которую назвали Нагима. Очевидно, в честь матери Галии.



Но радостные хлопоты прервало трагическое событие. В 1885 году умер второй сын Марджани Махмуд, которому было всего 19 лет. У него было воспаление, пришлось ампутировать одну ногу. Ослабленный организм поразил еще и туберкулез. Эта смерть стала тяжелым ударом для Шигабутдина-хазрата. «Он был невероятно умным, терпеливым, любил учебу, имел хорошую память, многое знал наизусть, собрал в себе много хороших качеств», — перечислял потом опечаленный отец, не забыв добавить и то, что Махмуд был очень красивым парнем. Вероятно, Марджани видел сына своим преемником в деле изучения богословских наук и истории, но судьба распорядилась иначе.

С третьей женой Биби-Фатимой у Шигабутдина-хазрата не было детей. Возможно, поэтому уже в конце жизни он женился четвертый раз, взяв в качестве второй супруги Биби-Зухру — дочь буинского имама Габденасыра ишана Мухаммадамина. О тесте, умершем в 1886 году, он с почтением упоминал в одной из своих книг. В этом браке появились дети Хадича и Ахмад. Но сын, родившийся в начале 1889 года, прожил лишь 15 дней.

В последние месяцы жизни Марджани болел раком. У него были проблемы с желудком. Кроме того, он мучился от сильной бессонницы. Но, тем не менее, продолжал общаться с некоторыми шакирдами, диктовал свои книги. В медресе ходить он уже не мог, приглашал учеников к себе домой.

Перед смертью Шигабутдин Марджани успел выдать замуж дочь Хаву, ее мужем стал Габдулла Апанаев. Он тоже стал известным казанским имамом. Молодая пара поселилась на соседней улице, в доме, подаренном Биби-Фатимой — мачехой Хавы.

Умер Марджани в своем доме, в окружении близких людей 15 апреля 1889 года. В качестве наследников были указаны две вдовы, две совершеннолетние дочери (Галия и Хава) и сын Бурханутдин. К сожалению, маленькая Хадича умерла летом того же года.

После Шигабутдина Марджани осталась библиотека и архив, которые хранились все в том же доме на Захарьевской. Некоторые личные вещи Марджани были поделены родственниками. Так, стол-секретер забрала к себе Галия, настенные часы остались у Бурханутдина, а Хава взяла деревянный посох и личную печать отца из горного хрусталя.

Домовладение тоже перешло сыну Марджани. Супруга Бурханутдина выстроила на соседнем участке доходный дом. Магисарвар Ишмуратова-Багаутдинова отличалась особой предприимчивостью.

Доходный дом Магисарвар Багаутдиновой. предоставлено realnoevremya.ru Лилией Габдрафиковой

Вместе с Марджани ушла целая эпоха, пришедшее взамен время было совершенно другим. Например, начали по-другому работать татарские медресе. Немалую лепту в это дело внесли и Бурханутдин, и зятья Марджани — Сафиулла Абдуллин, Габдулла Апанаев.



Бурханутдин и Сафиулла служили имамами 1-й соборной мечети, преподавали в одном медресе. Однако в начале 1890-х годов между коллегами (а также родственниками) возникли разногласия, так что семья Галии уехала в Астрахань, где они прожили в итоге около 9 лет. После возвращения в Казань С. Абдуллин вновь был избран вторым имамом 1-й махалли, а все конфликты были позади.

Эхом первой русской революции в судьбе семьи Марджани стала ссылка в 1908 году муллы Габдуллы Апанаева (мужа Хавы) в Вологодскую губернию, где он провел два года. Может быть, поэтому Бурханутдин Багаутдинов предпочел отойти от дел махалли, ссылаясь на нервное заболевание. Впрочем, Бурханутдина современники запомнили как человека с мягким характером и хорошего преподавателя.

Несмотря на военные трудности, в 1915 году татарская общественность широко отметила столетие Марджани (по лунному календарю), был подготовлен сборник воспоминаний о нем. Вспоминал об отце и Бурханутдин. Основной хозяйкой дома на Захарьевской улице к тому времени считалась Магисарвар. Возможно, вдовы Марджани уже не проживали с ними. К сожалению, нет информации о дальнейшей судьбе ни Биби-Фатимы, ни Биби-Зухры.

В том же 1915 году в семье произошло трагическое событие — умерла 10-летняя дочь Марзия. Отец семейства, 62-летний Бурханутдин, скончался от воспаления легких в следующем 1916 году.

Последующие годы, отмеченные войнами и революциями, были очень тяжелыми для этого дома. В семье Хавы и Габдуллы Апанаева потеряли сына Яхью, он погиб на фронте. В 1919 году трагически погиб и мулла Г. Апанаев, его расстреляли красные. По иронии судьбы, во время первой революции 1905 года из-за левых убеждений он был выслан на два года из Казани в Вологду.

Зайнап Апанаева (дочь Хавы и Габдуллы), она же с братом Аюпом в начале 1910-х годов. предоставлено realnoevremya.ru Нацмузеем РТ/tatar.museum.ru

В доме на Захарьевской в 1920 году произошел большой пожар, после этого наследники Марджани восстанавливали второй этаж и пристрой (сени). В этот же период внешние стены обшили тонким горизонтальным тесом. К сожалению, именно в ходе этого пожара сгорела большая часть архива Шигабутдина Марджани. Он хранился в кладовой дома.



У Бурханутдина и Магисарвар было 7 детей. Они старались дать им хорошее образование. Старший, Габдельхамид, учился в Бухаре и Стамбуле, а после смерти отца начал служить имамом 1-й соборной мечети. Некоторые его братья учились в Казанском коммерческом училище, а позднее — в Казанском университете. Вопреки революционному хаосу внуки Марджани стремились к знаниям, были студентами разных факультетов (от медицинского до юридического). Младшая дочь Разия, родившаяся в 1905 году, училась в гимназии, а потом — в музыкальной школе у композитора Султана Габяши.

Но в начале 1920-х годов один за другим умерли Габдельхамид, Габдельгазиз, Ильяс Багаутдиновы. Возможно, причиной были различные эпидемии тех лет. Люди тогда часто умирали от тифа и других заболеваний. Тем более дом Марджани после установления власти Советов был вскоре национализирован и превращен в коммунальную квартиру. Например, одним из таких квартирантов был писатель Галимджан Ибрагимов, работавший тогда в Наркомате просвещения Татарской республики. Он занимал две комнаты в доме Марджани.

Конечно, бывшим хозяевам такое соседство не нравилось. Неслучайно в годы НЭПа Магисарвар Багаутдинова попыталась вернуть права на владение домом на Захарьевской. Потерявшая за короткий период мужа и сразу троих сыновей, она нашла утешение в общении с оставшимися детьми. Младшая дочь Разия в 1924 году вышла замуж за Гумара Амирханова, сына чистопольского муллы Назипа-хазрата. В этом доме на Захарьевской улице появились на свет четверо их сыновей. К сожалению, один из них, Даниял, умер в 4-летнем возрасте от скарлатины.

Все эти события проходили недалеко от мечети, где когда-то служил сам Марджани. После смерти его внука, муллы Габдельхамида, в 1921 году имамом 1-й соборной мечети стал служить Тагир Ильяси, тоже родственник семьи Марджани — супруг его внучки Нагимы. Родители Нагимы, Галия и Сафиулла Абдуллины, умерли в 1920-е годы, а Тагир Ильяси стал жертвой репрессий 1930-х годов.

В доме на Захарьевской улице род Марджани прожил около 70 лет. Часть потомков Марджани уехала в Среднюю Азию в 1920-е годы — дети Бурханутдина и Магисарвар Марьям Агишева и Нух Багаутдинов со своими семьями. Позднее к ним присоединилась и семья Разии Амирхановой. С ними уехала в далекий Узбекистан и почтенная Магисарвар, она смотрела за внуками. К сожалению, репрессивная машина догнала некоторых членов семьи и там. С собой Разия взяла еще одну семейную реликвию — настенные часы Марджани, через много лет в середине 1970-х годов она передала их в музей.



Жившая недалеко от родного дома 74-летняя Хава умерла в 1945 году, оставив дочери Зайнап некоторые дорогие сердцу предметы — стеганую скатерть (дастархан), посох и личную печать своего отца. Может быть, она видела, как в этот период в уже коммунальном доме на родной улице (получившей новое название — Каюма Насыри) проводили электричество и центральное отопление. Тогда же обновили ворота и забор. Но эта уже была совсем другая история, без семьи Марджани.