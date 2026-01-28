В Казани продают Дом Марджани, изъятый у мужа экс-помощника главы Татарстана — Тимура Бекмамбетова

Начальная стоимость имущества составляет 9,3 миллиона рублей. Дополнительно сообщается о необходимости проведения работ по сохранению объекта, оценочная стоимость которых достигает 91,8 миллиона рублей

Власти Татарстана продают объект культурного наследия регионального значения — дом Б-Ф. Я. Багаутдиновой (Марджани) — Б-Х. Ш. Апанаевой 1873 года постройки. Об этом стало известно «Реальному времени».

Объект расположен в Казани на улице Шигабутдина Марджани, дом 44 и включает несколько помещений общей площадью более 200 квадратных метров. В состав лота входят как нежилые помещения, так и одна жилая квартира.

Отмечается, что дом был изъят по заочному решению Вахитовского райсуда у мужа бывшего помощника главы Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой — режиссера Тимура Бекмамбетова. В качестве истца выступил прокурор Московского района Казани Ольга Малых. Прокурорская проверка выявила, что собственник не выполнял свои обязательства по сохранению памятника архитектуры. Несмотря на ранее проведенные противоаварийные работы, здание оставалось без должного ухода.

Основные нарушения заключались в отсутствии реставрационных работ, отсутствии документации для восстановления здания и несоблюдении охранных обязательств.

Начальная стоимость имущества составляет 9,3 миллиона рублей. Шаг аукциона установлен в размере 466 тысяч рублей. Дополнительно сообщается о необходимости проведения работ по сохранению объекта, оценочная стоимость которых достигает 91,8 миллиона рублей.

Дмитрий Зайцев