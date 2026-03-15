Зоопарк Казани перейдет на новый режим работы

Продолжительность работы зооботсада увеличится на 1,5 часа

Фото: Илья Репин

С 16 марта зоопарк Казани начнет работать с 8:30 до 18:30. В свою очередь, кассы будут открыты с 8:30 до 17:00, сообщили в пресс-службе зооботсада.

Напомним, что ранее казанский зоопарк работал в «зимнем режиме». По 15 марта включительно двери были открыты для посетителей с 8:30 до 17:00. При этом кассы работали до 16:00.

Отметим, что зоопарк меняет режим работы с «зимнего» на «весенний» и в обратном порядке каждый год.

Никита Егоров