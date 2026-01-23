Татарстан не попал в топ регионов по доле продавцов с высокими оборотами на Wildberries

Лидером по этому показателю стала Ивановская область

Фото: Максим Платонов

Ивановская область заняла первое место в России по доле предпринимателей с высокими оборотами на маркетплейсе Wildberries. По итогам 2025 года число производителей из региона с оборотом от 1 млн рублей в месяц на платформе увеличилось до 53%, а количество селлеров с оборотами свыше 100 млн рублей выросло до 4%. При этом количество продавцов в регионе также выросло на 11% по сравнению с 2024 годом, сообщает пресс-служба маркетплейса.

В топ регионов по этому показателю также вошли Чувашия (42% продавцов с ежемесячным оборотом от 1 млн рублей), Санкт-Петербург (42%), Москва (42%), Московская область (40%) и Нижегородская область (40%).

В рейтинге регионов по количеству партнеров с оборотами от 100 млн рублей в месяц вслед за Ивановской областью идут Калмыкия (3%), Чувашия (2%), Костромская область (2%), Смоленская область (2%).

Примечательно, что Ивановская область также лидирует по объему продаж товаров российского производства в электронной коммерции. На продукцию отечественного происхождения приходится 84% совокупного оборота ивановских продавцов на Wildberries, в основном — одежда, домашний текстиль и белье.

Никита Егоров