Сегодня в Татарстане ожидается умеренный снег и до -21 градуса

На дорогах гололедица

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем небольшой и умеренный снег, на востоке местами сильный. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-западный 4—9 м/с. Температура от -11 до -16 градусов, в западных районах местами до -21 градуса, в восточных районах местами от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица. Днем местами на востоке образование снежных заносов.

Галия Гарифуллина