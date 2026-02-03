SpaceX объявила о покупке компании xAI

В SpaceX заявили, что объединение компаний открывает возможности для размещения ИИ-центров обработки данных в космосе

Космическая компания SpaceX, основанная Илоном Маском, приобрела принадлежащую ему же фирму в сфере искусственного интеллекта xAI. Об этом пишет ТАСС.

В компании отметили, что разработка технологий искусственного интеллекта требует значительных объемов электроэнергии. При этом на Земле, как указывается в сообщении, недостаточно ресурсов для обеспечения таких мощностей без ущерба для окружающей среды.

В SpaceX подчеркнули, что объединение компаний в перспективе позволит размещать центры обработки данных для ИИ в космосе и использовать для их работы солнечную энергию.

Ранее «Реальное время» писало, что Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием свыше $600 млрд.

Ариана Ранцева