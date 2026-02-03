Новости технологий

16:04 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

SpaceX объявила о покупке компании xAI

08:23, 03.02.2026

В SpaceX заявили, что объединение компаний открывает возможности для размещения ИИ-центров обработки данных в космосе

SpaceX объявила о покупке компании xAI
Фото: скриншот из видео «Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд» с канала «Минута по делу»

Космическая компания SpaceX, основанная Илоном Маском, приобрела принадлежащую ему же фирму в сфере искусственного интеллекта xAI. Об этом пишет ТАСС.

В компании отметили, что разработка технологий искусственного интеллекта требует значительных объемов электроэнергии. При этом на Земле, как указывается в сообщении, недостаточно ресурсов для обеспечения таких мощностей без ущерба для окружающей среды.

В SpaceX подчеркнули, что объединение компаний в перспективе позволит размещать центры обработки данных для ИИ в космосе и использовать для их работы солнечную энергию.

Ранее «Реальное время» писало, что Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием свыше $600 млрд.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ТехнологииОбщество

Новости партнеров

Читайте также